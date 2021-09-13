Pandemi 'korku'yu getirdi!

Uzman Klinik Psikoloğu Bihter Dazkır Erdendoğdu, “Pandemi süreci insanlar üzerinde öfke, depresyon, anksiyete, zararlı madde kullanımı ve kendine zarar verme eğilimine sebep oldu” dedi.

İki yıldır tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi sağlığın yanı sıra sosyo-ekonomik hayatta yaşanan sıkıntılar ve eğitim sürecinin online olarak devam etmesi, psikolojik anlamda da olumsuz etki oluşturdu. Virüsün bireyin kendi ve çevresindeki insanların sağlığını tehdit etmesi kaygı duygusunu da beraberinde getirdi. Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi Uzman Klinik Psikoloğu Bihter Dazkır Erdendoğdu, bu süreçte bilgi kirliliğinden uzak durularak resmi kaynaklara güvenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Erdendoğdu, “Pandemi sürecinde virüs hakkında bilgisiz olmamız, sürecin belirsizliği paniklememize sebep oldu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‘pandemi’ ilan edildikten sonra aniden gelen yasaklar, kısıtlamalar ve rutinimizin bozulması; korku, çaresizlik ve endişe düzeyimizi yükseltti. Herkes bu süreçten aynı şekilde etkilenmedi. Özellikle risk gruplarının (çocuk, yaşlı, kronik hastalığı olanlar, yoksul kesimler gibi) daha fazla etkilendiğini söyleyebiliriz. AKDEM’de halkımıza bilgi ve farkındalık düzeylerini arttıracak seminer ve yazı paylaşımları yaptık. Ancak şu anda bilgi kirliliği olduğunu, bazı uzmanların farklı şeyler söyleyerek toplum sağlığını olumsuz etkilediğini görüyoruz. Bu sebeple tavsiyem sadece resmi bilgi kaynaklarına güvenmeleridir” şeklinde konuştu.