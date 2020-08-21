Pandemi e-ticaret hacmini yüzde 64 artırdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ocak-haziran dönemine ilişkin e-ticaret verilerini açıkladı. Bakan Pekcan, buradaki konuşmasında, Türkiye’nin toplam e-ticaret hacminin geçen yıl 136 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade ederek, e-ticaretin kritik bir faaliyet alanı olduğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde daha net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi. Tüm sektörlerin iç ve dış ticarette e-ticareti etkin olarak kullandıklarını dile getiren Pekcan, “Ülkemizin jeo-stratejik konumunu ve lojistik avantajlarını dikkate aldığımız zaman küresel e-ticaret merkezi olmamız mümkündür” dedi.

91 milyar lirayı aştı

Bakanlık olarak iş dünyasının e-ticaret sitelerine üyeliklerine destek verdiklerini belirten Pekcan, Bakanlığın “E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız” kampanyasına 135 bin KOBİ’nin katıldığını ve kampanyanın 7 bin kişiye ilave istihdam sağladığını kaydetti. Pekcan, kampanyayla 3 bin 761 KOBİ’nin e-ticaretle tanıştığını ve KOBİ’lere 1,2 milyar lira aktarıldığını bildirdi. E-ticaret hacminin yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artışla 55 milyar 900 milyon liradan 91 milyar 700 milyon liraya ulaştığını aktaran Pekcan, “Bunun yüzde 91’i (83,3 milyar lirası) yurt içi harcamalardan, yüzde 5’i (4,5 milyar lira) Türkiye’nin diğer ülkelerden alımları, yüzde 4’ü de diğer ülkelerin Türkiye’den alımlarını kapsamaktadır” ifadesini kullandı. Pekcan, ödeme yöntemlerine göre e-ticaret dağılımına da değinerek, “Toplam e-ticaretin 58 milyar lirasının (yüzde 63,3) kartlı ödemelerle, 30,1 milyar lirasının (yüzde 32,7) havale/EFT yoluyla ve 3,4 milyar lirasının (yüzde 4) da kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşti” dedi. Toplam e-ticaretin yüzde 60’ının 3 ilde yapıldığına işaret eden Pekcan, bunun yüzde 47 İstanbul, yüzde 8 Ankara ve yüzde 5 İzmir şeklinde dağıldığını bildirdi.

Dikkat çeken veriler

Pekcan, mart, nisan ve mayıs aylarında e-ticaret kanalıyla gerçekleştirilen harcamalarla ilgili olarak şunları kaydetti: “Gıda ve süpermarket tarafında yüzde 420, kimyasal, deterjan ve kolonyalarda yüzde 169, beyaz eşyada yüzde 102, anne bebek ürünlerinde yüzde 86 artış görüyoruz. Konaklamada yüzde 80, seyahat ve taşımacılıkta yüzde 76, hava taşımacılığında yüzde 75 azalma oldu.”