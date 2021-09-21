Pandemi döneminde başarılı sınav verdik! Uçuş ağımızı koruduk

Akit Ekonomi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, önemli açıklamalarda bulundu.

Pozitif ayrıştık

Aycı, maliyet azaltıcı adımlar atarak, yatırım harcamalarını düşürerek ve Avrupalı rakiplerinden doluluk oranı, gelirler ve kârlılık açısından pozitif olarak ayrıştıklarını kaydetti. Aycı, devletten nakit yardım almayarak 2020 yılında rakiplerine oranla çok iyi bir performans sergilediklerini vurguladı.

İlk 5'te bulunuyor

“Krizi kendi kaynaklarımızla ve operasyonel verimliliğimizle yönettik” diyen Aycı, şunları söyledi: “2019 yılının yüzde 50’sine denk gelmesine rağmen 2020 yılını 6.7 milyar dolar gelir ve 1.9 milyar dolar EBITDAR (faiz, vergi, amortisman, itfa ve kira/yeniden yapılandırma maliyetleri öncesi kârlar) seviyelerinde bir başarıyla kapattık. Geçen sene yüzde 71 gibi bir doluluk oranıyla 28 milyon yolcu taşıdık. EUROCONTROL verilerine göre 2020 yılını uçuş sayısı bazında Avrupa’nın en yoğun network taşıyıcısı olarak, dünyada ilk 5 havayolu arasında yer aldık.” THY’nin dünya çapında 326 noktaya hizmet verdiğini aktaran Aycı, şu bilgileri paylaştı: “Dünyanın yaşadığı pandemi krizi esnasında THY, güçlü ağını korumaya devam etti. 2021 yılının ilk 8 ayında taşınan toplam yolcu sayısı, krize rağmen yaklaşık 26 milyona ulaştı. Toplam gelirler 2021’in yılın ilk yarısında 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 67’sine karşılık gelerek 4 milyar doları buldu.”

Personle çıkarmadı

Aycı, “Başarımızı çalışanlarımızın özverilerine borçluyuz. Diğer havayolları çalışanları işten çıkarmalarla karşı karşıya kalırken, biz hiçbir elemanımızla yollarımızı ayırmadık. Diğer taşıyıcılara göre daha iyi hizmet verebilmek ve daha hızlı bir iyileşme sağlamak için personel çıkarmama kararı aldık” ifadelerini de kullandı.

Turkish Cargo'nun rolü büyük

Aycı, ayrıca THY’nin hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo’nun performansının da salgın döneminde başarılarında önemli rol oynadığını anlattı. Markanın toplam küresel kargo gelirlerinde 2009’da yüzde 0.6 olan pazar payının 2020 yılında yüzde 5.1’e yükseldiğini bildirdi. Dünya genelinde her 20 hava kargosunun birinin Turkish Cargo tarafından taşındığına işaret eden anlatan Aycı, şu hususlara dikkat çekti: “Kargo gelirleri, 2021 yılının ilk yarısında 2019 yılına göre 2 katı aşkın arttı. Yılın ikinci çeyreğindeki kâr 114 milyon dolara vardı. Turkish Cargo, toplamda bin 150 ton aşıya denk gelen 210 milyon dozdan fazla aşı taşıma başarısı göstererek salgınla mücadelede kritik fonksiyon üstlendi. Aşılar, toplam 541 uçuşla 40’tan fazla noktaya başarıyla ulaştırıldı. Markamız günlük 40 milyon dozluk bir kapasiteye sahip ve hepsini aynı anda 127 farklı ülkeye teslim edebiliyor.”

Zorluklara uyum sağladık

Aycı, “Küresel havacılık sektörü bir yılı aşkın süredir bugüne kadarki en büyük krizle karşı karşıya kaldı ve tarihin en ağır kayıplarını yaşadı. Diğer küresel taşıyıcılar gibi süreç içerisindeki birçok zorluğa hızla uyum sağladık. Mali istikrarı korumak için hızlı pozisyon aldık ve sonucunda krizi başarılı bir şekilde atlatan havayolları arasında olmaktan gurur duyuyoruz” diye ekledi.

Mavi yengeçlerin yolculuğunu anlatacak

Turkish Cargo mavi yengeçlerin yolculuğunu filmle anlatacak. THY’nin Twitter hesabından yapılan ve filmin fragmanının yer aldığı videolu paylaşımda “Turkish Cargo ülkemizin emeğini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Sudi Su Ürünleri’yle iş ortaklığımızın hikâyesini ve mavi yengeçlerin yolcuğunu izleyeceğiniz filmimiz çok yakında sizlerle” denildi.