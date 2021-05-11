Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçen hafta verdiği müjdeli haber ile ihtiyaç sahiplerine 1100 TL yardım yapılacağını açıklamıştı. Bunun üzerine ihtiyaç sahibi vatandaşlar söz konusu yardım başvurusunda bulunabilmek için detayları araştırmaya başladı. Peki, pandemi destek başvurusu nasıl sorgulanır? Pandemi destek başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Pandemi destek başvurusu nasıl sorgulanır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 1100 TL yardım parası için net bir tarih bilgisi paylaşmadı. Bakanlık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet sistemi üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini açıkladı.

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Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak.