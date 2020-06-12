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Aktüel

‘Pandemi çetesi’ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

Anadolu yakasında eczanelerden maske, dezenfektan ve kırmızı reçeteli ilaç çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan ‘Pandemi çetesi’ üyesi olan 10 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 20:43:39 -
‘Pandemi çetesi’ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

Anadolu yakasında eczanelerden maske, dezenfektan ve kırmızı reçeteli ilaç çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan ‘Pandemi çetesi’ üyesi olan 10 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İstanbul Anadolu Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde bulunan iş yerlerinden, PTT ve eczanelerden kırmızı reçeteli ilaç, maske ve dezenfektan çalınmasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı. Evlerden elektronik eşya, ziynet eşyası, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu ve fotoğraf makinesi çalarak vatandaşları toplamda 1 buçuk milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen şüpheliler, 9 Haziran’da 16 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.



9 şüpheli tutuklandı


Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Mahkeme sorgusu tamamlanan 10 şüpheliden 9’u “Nitelikli Hırsızlık”, “Otodan Plaka Hırsızlığı”, “Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” ve “Mala Zarar Verme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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