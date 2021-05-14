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Ekonomi Pandemi bu ilçelerin kiralarını uçurdu
Ekonomi

Pandemi bu ilçelerin kiralarını uçurdu

Pandemi nedenilye sakin yerlere ilgi arttı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 13:25:00 -
Pandemi bu ilçelerin kiralarını uçurdu

İstanbul’da Şile, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece’de kiralamalarda metrekare fiyatları yüzde 50 oranında yükseldi. Pandeminin tüketicinin tercihlerini değiştirdiğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “İnsanlar kalabalıklardan uzaklaşmak istiyor. Bu nedenle merkezi ilçelerden daha sakin ve uzak ilçelere yöneldiler” dedi.

Yüzde 50 arttı

Nisan 2020’nden Nisan 2021’e değişen kiralama ücretleri hakkında bilgi veren Akdoğan, “Kira artışında İstanbul içinde en çok artış Şile, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Zeytinburnu’nda oldu. Son bir yıl içinde bu ilçelerdeki kira artışı ortalama yüzde 40 ile yüzde 50 seviyesinde oldu” diye konuştu.

Şile ilk sırada

Satılık ev fiyatlarında ise yine ilk sırayı Şile korurken sırasıyla Beylikdüzü, Avcılar, Sarıyer ve Adalar’da satış fiyatları yükseldi. Ortalama satılık fiyat artışı bu ilçelerde yüzde 48 seviyesinde oldu. Özelikle Anadolu Yakasında Şile’de yoğun talep yaşanırken, Avrupa yakasında ise Büyükçekmece talebin yoğunlaştığı bölge oldu. Ortak alandan ziyade müstakil yaşama geçiş ihtiyacı bu bölgelere olan talepleri artırdığını ifade eden Akdoğan, “Hatta apartmanlarda bile satışlarında zorlanılan teraslı, bahçeli evlere ilgili son bir yılda oldukça arttı” dedi.

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