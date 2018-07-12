Panço nasıl örülür?

Şişler ve yünlerle yapılabileceği gibi tığla da panço yapılabilir. Şişlerle yapılan modelde önce kalıbınızı belirlemelisiniz. Boğazdan kollara doğru genişleyen bir model olmalıdır. Örgüye ilk olarak alt kısımdan başlanır. Kollar da hesaba katılarak geniş bir ön yüz örülmelidir.

Yukarıya doğru örgü azaltılmalıdır. Bir düz iki ters örgü, pançolara en çok yakışan örgü modelidir. Sırt kısmı da ön yüzü gibi aynı şekilde örülmelidir. Ön yüz ve arka yüz bitince iki kısmı birleştirip makinada dikilmelidir.

Daha sonra kol kısmın alt tarafından ön ve arka yüzü birleştirip dikilmelidir. Bu dikiş yukarıya kadar çıkmamalıdır. Bilek kısmı dikilmelidir. Bu uygulama kolun nereden gireceği belli olması için yapılır. Diğer kola da aynı işlem uygulanır. Yaka kısmına gelince de kazak yakası nasıl yapılıyorsa aynı işlemi burada da uygularız. İki şiş bir misina ile birleşir. Bu şişler yaka yapımında kolaylık sağlar.

Yaka için bu şişleri kullanmalısınız. Boğazlı bir yaka yapılacaksa eğer dokuz ya da on sıra düz örgü örülmelidir. Şişleri birleştiren misina siz ördükçe yakayı yuvarlak bir şekilde yapıyor olacaktır.

Pançonun alt kısmına ise ördüğünüz renkle uyumlu ya da birebir aynı renk ipleri püskül yapabilirsiniz. Bu adım zevke kalmıştır. Sekiz ya da dokuz ipi boyutları eşit olacak şekilde bir araya getirmelisiniz. İpleri çok uzun tutmamalısınız.

İpler birleşince üstten bir düğüm atılır. Düğüm atılan yerden pançoya dikim işlemi gerçekleşir. 6 ya da 7 cm aralıklarla bu püsküller dikilmelidir. Kol kısımlarında da olmalıdır.

Kazak örmeyi biliyorsanız eğer pançoyu da rahatlıkla örebilirsiniz. Panço örmek kazak örmekten daha kolay ve daha az zahmetli bir iştir. Tek renk yapıyorsanız eğer kolaylıkla üç günde bitirebilirsiniz.

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