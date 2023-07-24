Pancar üreticilerine 734 milyon 146 bin liralık ödeme müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan geldi. Bakan Yumaklı, 734 milyon 146 bin TL’lik pancar bakım avans ödemesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Pancar üreticilerinin yüzünü güldürecek avans haberi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan geldi. Bakan Yumaklı, 734 milyon 146 bin TL’lik pancar bakım avans ödemesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından ödemelere ilişkin müjdeyi paylaşan Yumaklı, “734 milyon 146 bin TL’lik pancar bakım avans ödemesini, üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” diye yazdı.