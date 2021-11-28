Pancar tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kırmızı pancarın faydaları

Hem besleyici hem de lezzetli bir kış sebzesi olan pancar, içeriğindeki vitamin, mineral ve diğer bileşiklerden dolayı insan sağlığı için son derece faydalı bir besindir.

Kırmızı pancar faydaları

Stres ve depresyona iyi gelir.

Kandaki şeker seviyesini düzenler.

Kabızlık ve ishal gibi bağırsak sorunlarına iyi gelir.

Bağışıklığı korur ve güçlendirir.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Karaciğerin işlevselliğine katkıda bulunur.

Dilerseniz pekmez yapımı aşamalarına yer veren yukarıda tavsiye ettiğimiz içerikleri de göz önüne alarak, Poyralı köyünde yapıldığı geleneksel usulleriyle pancar tatlısının hazırlanışına göz atalım.

Şeker Pancarı Tatlısı

Şeker pancarları güzelce yıkanarak dış kabukları bu işe yarayan özel bıçaklar yardımıyla soyulur.

Şeker pancarının kabuğu soyulmuş etli kısımları harlı odun ateşi üzerine oturtulmuş kazanlara alınır.

Ateş sürekli yüksek tutularak pancarlar 3-3,5 saat boyunca kaynar suda yumuşamaya alınır.

Pancar tatlısı yapılacak pancar yumruları kenara alınarak ister yuvarlakça, ister tatlıya uygun formlarda dilimlenerek kenara alınır.

Bu arada kalan malzeme ile pekmez yapımının diğer aşamaları sürdürülür. Pancarlar özel kazanlar içine alınarak preslenir ve şırası alınır. Alınan şıralar pekmeze dönüşecek yayvan pekmez tavalarına dökülür. Yine yüksek ısıda, pekmez tavalarında pişmeye alınır. Rengi, dokusu sürekli kontrol edilerek pekmez yapımının ikinci ve son aşamasına geçilir.

İşte bu aşamada, tatlısını yapmak üzere kenara aldığımız pancarlar bir ipe dizilerek pekmez tavalarına alınır.

Pekmezin kıvamını bulup pişmesine kadar olan süre boyunca pekmez tavasında muamele edilir. Pancar dilimlerinin zedelenmemesine dikkat edilir.

Pancarlar ipten çıkartılarak arzuya göre üzerine bir parça tahin yahut kırılmış ceviz gezdirilerek servise alınır.

Pancarın bir çok faydası var. Bu nedenle sizlere pancar turşusunu yapmanızı tavsiye ederiz.

Kırmızı Pancar Turşusu Tarifi İçin Malzemeler

1 kg kırmızı pancar

1 su bardağı sirke

1 yemek kaşığı kaya tuzu

6-7 diş sarımsak

Yeteri kadar su

Yapılışı

Pancarları yıkayıp, kabuklarını ince halde soyalım. Üzerine çıkacak kadar kaynar su döküp kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar kaynatalım. Sertse biraz daha kaynatılabilir. Çatal batırıp pişip pişmediğini kontrol edebiliriz. Delikli kepçe ile pancarları sudan çıkarıp geniş bir kaba alalım. Biraz ılındıktan sonra küp küp doğrayalım. Kavanozlara alalım. Aralarına 1-2 diş sarımsak yerleştirelim. Sarımsakları ortalarından keserek pay edebiliriz Ilıyan haşlama suyuna tuz, sirkeyi karıştıralım. Kavanozlara paylaştıralım. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatalım. Serin bir ortamda beklemeye alalım. Birkaç gün sonra yemeğe hazır hale gelir.