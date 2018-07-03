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Pancar suyu tansiyon düşürür mü?

Kan basıncı olarak da ifade edilen tansiyon insanlarda normal seviyelerde olması gerekir. Normal seviyelerinin yukarısına çıkması kan basıncını arttıracağı için damarları fazlasıyla zorlar.

03 Temmuz 2018 Salı 19:42
Pancar suyu tansiyon düşürür mü?

Bunun sonucunda da kalp krizi, felç, böbrek hastalıkları gibi çeşitli problemlere neden olabilmektedir. Bu sebeple de sürekli olarak tansiyon kontrol edilmeli ve normal seviyesinde kalması gerekmektedir.

Kronik yüksek tansyion problemi olan kişiler doktor kontrolünde ilaç tedavisi ile bu duruma çözüm bulabilmektedir. Ara sıra yükselen tansiyon için ise ilaçların yerine tansiyonu düşüren doğal ürünler tavsiye edilmektedir. Pancar suyu da bunların ilk sıralarında gelmektedir. Yapısı gereği pancar suyu tansiyonu düşürüp normal seviyelere çekmektedir.

Pancar suyu üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde tansiyon üzerinde oldukça olumlu etkileri oldugu belirlenmiştir. Yaklaşık olarak 250 ml pancar suyu içilmasi neticesinde 3 saat sonra kan basıncında düşmelerin meydana geldiği gozlenmiştir. Buna ek olarak pancar suyunun tansiyon üzerindeki etkisi yaklaşık olarak 1 gün kadar sürmektedir.

Pancar suyunun kan basıncını düşürmesindeki neden yapısında bulunan nitrattır. Aynı şekilde nitrat kök sebzeleri, ıspanak ve marul gibi bitkilerin yapısında da bulunmaktadır. Pancar suyu tüketildikten sonra hızlı bir şekilde kandaki nitrik oksit seviyesini arttırmaya başlar.

Bunun sonucunda da kan incelerek damların rahatlaması sağlanır. Bunun sonucu olarak da damar ve kalp problemleri önlenmiş olunur. Bu yüzden de pancar suyu tansiyon düşürmede kullanılan sebze suları arasında yerini almıştır.

Düzenli olarak pancar suyu içilmesi ya da pancarın direk olarak tüketilmesi tansiyonun düşürülmesinin yanı sıra vücudun alkalinetisinin artmasına da neden olduğu için kabızlığı engellemektedir.

Ayrıca, çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlar ve damarların esnekliğini korumlarına fayda verir. Buna ek olarak pancarın yapısında insanlar için gerekli olan demir minerali bol miktarda bulunmaktadır.

Pancarın faydalarının yanı sıra olumsuz bir yönü de vardır. Fazla miktarda pancar tüketilmesi ses kısıklığına neden olabilmektedir. Çünkü pancarın ses tellerini etkileyici özellikleri bulunmaktadır. Bu yüzden de pancar suyunun elma suyu, havuç suyu gibi diğer sebze suları ile karıştırılarak içilmesi tavsiye edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 19:42
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