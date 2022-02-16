Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Enflasyon için Cumhurbaşkanı, “Erdoğan, "Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır, emin olun bunların hepsi de geçicidir, konjonktüreldir, bu döneme mahsustur. Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. İnşallah onun da üstesinden, her geçen ay inişini görerek geleceğiz” ifadelerini kullandı. Pek çok konuda müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, pancar desteği konusunda da konuştu.

Pancar desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pancar üreticimizin marttaki alacaklarını cuma hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz” dedi.