Pancake tarifi, nasıl yapılır? Pankek tarifi 1-2-4-6 kişilik

Pankek tarifi

4-6 kişilik pankek yapımı için malzemeler

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Pankek tarifi nasıl yapılır?

Pankek yapımı için öncelikle yumurta ve şekeri karıştırma kabında iyice çırpın. Daha sonra süt, un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek çırpmaya devam edin. Kek kıvamından biraz daha koyu olacak bir hamur hazırlayın. Teflon tavaya az sıvı yağı dökün ve her tarafına dağıtın. Bir büyük kaşık hamur dökerek hamurun kendi kendine yayılmasını bekleyin. Üzeri göz göz olmaya başlayan pankekleri spatula ile ters çevirin ve diğer tarafını da pişirin. Her iki tarafı da pişen pankekleri servis tabağına alın. Üzerine isteğe göre pudra şekeri serpip, muz, kivi, çilek, çikolata, bal, sürebilir veya çikolata, reçel ile servis edebilirsiniz.

Pankek tarifi 2 kişilik

2 Kişilik pankek tarifi için malzemeler

1 yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1 çay bardağı süt

1 kabartma tozu

1 vanilya

1 su bardağı un

Tava için;

Çok az sıvı yağ

2 Kişilik pankek tarifi nasıl yapılır?

Bütün malzemeleri güzelce karıştırın. Tavayı çok hafif yağlanıp kepçeyle dökün. En kısık ateşte pişirin.Afiyet olsun.

Pankek Çeşitleri

Kahvaltılarda çok sevilerek tüketilen pankek orijinal tarifinin yanı sıra pek çok farklı şekilde de yapılabilir. Başta çocukların severek tükettiği pankek yetişkinler tarafından da sık sık yapılıyor. Pankekler hazırlandıktan sonra marmelat ve çikolata ile tatlandırılıyor. Tavada pişen pankeklerin birbirinden farklı seçenekleri de bulunmaktadır. Günümüzde kahvaltıları zenginleştirmek için pankek olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Oldukça az malzeme ile yapılan pankek birbirinden farklı çeşitlerde yapılabilir.

Bir kişilik pankek nasıl yapılır?

Farklı bir kap içinde yumurta sarısı, un, süt, kabartma tozu ve vanilini çırpın. Yumurta beyazını söndürmeden diğer karışıma spatula ile ekleyin. Orta ateşte ısınan yanmaz yapışmaz tavayı peçeteyle yağlayın. Karışımdan 3 yemek kaşığı tavaya dökün ve önlü arkalı kısık ateşte pişirin.