Panathinaikos, Ergin Ataman ile nikah tazeledi
Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
"AVRUPA'NIN EN İYİ KOÇU"
Instagram üzerinden duyuru yapan Giannakopoulos, "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.
Ergin Ataman, geçtiğimiz sezon 12 yılın ardından Panathinaikos'a THY EuroLeague şampiyonluğunu kazandırmıştı.