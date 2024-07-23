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Spor Panathinaikos, Ergin Ataman ile nikah tazeledi
Spor

Panathinaikos, Ergin Ataman ile nikah tazeledi

Yeniakit Publisher
2024-07-23 19:59:00 -
Panathinaikos, Ergin Ataman ile nikah tazeledi

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

"AVRUPA'NIN EN İYİ KOÇU"

Instagram üzerinden duyuru yapan Giannakopoulos, "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, geçtiğimiz sezon 12 yılın ardından Panathinaikos'a THY EuroLeague şampiyonluğunu kazandırmıştı.

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