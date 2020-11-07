  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Panathinaikos, ABD'li basketbolcu Shelvin Mack'i kadrosuna kattı
Spor

Panathinaikos, ABD'li basketbolcu Shelvin Mack'i kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 18:35:29 -
Panathinaikos, ABD'li basketbolcu Shelvin Mack'i kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Shelvin Mack'i renklerine bağladı.

Panathinaikos Kulübü, 30 yaşındaki Mack ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mack, Washington Wizards tarafından 2011'de draft edildiği Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ayrıca Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks, Utah Jazz, Orlando Magic, Memphis Grizzlies, Charlotte Hornets formaları giymişti. NBA'in normal sezonlarında 456 karşılaşmaya çıkan Mack, maç başına 6,6 sayı, 3,1 asistle oynamıştı.

İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'da da forma giyen Mack, son olarak görev yaptığı Hapoel Kudüs ile İsrail liginde 12,1 sayı, 3,6 ribaunt, 2,7 asist ortalamaları yakalamıştı.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Panathinaikos, 13. sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

İşgali Ermenistan'a karşı başlattığı askeri operasyonu başarılı bir şekilde sürdüren Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha kurtardı...
Trump ve yakınlarını şoka sokan fotoğraf
Dünya

Trump ve yakınlarını şoka sokan fotoğraf

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim günü konuşma yaptığı sırada çekilen fotoğrafta ağzında maske olmadan görünen Beyaz Saray Genel Sekreteri M..
Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap
Gündem

Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, ABD'deki başkan seçimlerine ilişkin soruya Erbakan Hocalı bir cevap verdi. Arınç..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay