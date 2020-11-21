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Gündem Pamuk'tan iyi haber
Gündem

Pamuk'tan iyi haber

Samsun'da patileri kesilmiş bir şekilde bulunan Pamuk isimli yavru köpeğin hayati tehlikesini atlattığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 09:38:00 -
Pamuk'tan iyi haber

Samsun'un Havza ilçesinde patileri kesilmiş halde bulunan "Pamuk" adlı yavru köpek hayatı tehlikeyi atlattı.

Pamuk'un tedavisini sürdüren veteriner Hekim Mustafa Kanat, Hayvan Hakları Yasası'nın çıkması gerektiğine işaret etti.

DHA'nın haberine göre Kanat şunları söyledi:

"Pamuk'un ön uzuvlarının olduğu kısma bir tekerlekli sandalye yapılarak kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettirebileceğini öngörüyorum ben. Pamuk'un durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kendi başına yiyip içmeye başladı. Pazar günü tekrar kan tahlilleri yapılacak, eğer sonuçlar iyi çıkarsa hafta içi yeniden bir ameliyat olacak. Bu ameliyatta geriye kalan kemik dokuları uzaklaştırılacak.

Pamuk güçlü ve şanslı bir köpek. Bu kadar dayanabilmesi de bir mucize. Çünkü hiçbir profesyonel destek almadan kopan uzuvlarıyla birlikte hayatta kalmayı başarmış bir köpek. Bu gibi vahşi olaylar öbür dünyada zaten karşılıksız kalmayacaktır. Fakat bu dünyada da bir karşılığı olması için inşallah bir an önce Hayvan Hakları Yasası çıkar."

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