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Ekonomi Pamukta yüksek rekolte bekleniyor
Ekonomi

Pamukta yüksek rekolte bekleniyor

Şanlıurfalı pamuk üreticileri, 2021’in verimli geçeceğini belirtiyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 11:29:00 -
Pamukta yüksek rekolte bekleniyor

Üreticiler, ürün rekoltesinin önemli oranda artacağına işaret ediyor. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, “2020’de nöbetleşe ekim nedeniyle pamuk ekim alanı daralmıştı. Bu sene ise ekim alanı arttı ve 2 milyon 100 bin dönüme vardı. Şu an için bitkide herhangi bir hastalık, haşere görünmüyor. Çok güzel bir rekolte bekliyoruz” dedi.

Üretim miktarı artacak

Pamuğun ekim alanına paralel olarak ürün miktarının da büyük oranda artacağını kaydeden Eyyüpoğlu, “Bu yıl kentte bir milyon tonu aşkın kütlü pamuk üretiminin yapılacağını öngörüyoruz. Çünkü bitkiyi olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmadı. Ayrıca kütlü pamuğun fiyatı da bizi mutlu ediyor, kilogram fiyatının 10 lira olmasını bekliyoruz. İnşallah çiftçilerimiz hasat döneminde ürünlerini 10 liradan satışa sunacaklar” diye konuştu. Üretici Mehmet Demir de “90 dönüm arazimde pamuklar güzel görünüyor. Dönüm başına inşallah 750-800 kilograma kadar verim almayı bekliyorum. Aile olarak pamuğun bakımını yapıyoruz. İnşallah güzel bir hasat dönemi yaşamayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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