Pamukkaleli çocuklar satranç kursunda bir araya gelecek

Denizli Pamukkale Belediyesi’nden 7-12 yaş grubu Pamukkaleli çocuklara dünyanın en eski ve zevkli oyunlarından biri olan satranç öğrenme fırsatını sunuyor.

Denizli Pamukkale Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların bu yaz tatilinin tadını doyasıya çıkarmalarını sağlamak için ardı ardına çeşitli kurslar açmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle, dünyanın en eski ve en zevkli zeka oyunlarından biri olarak nitelendirilen satranç oyunu öğrenmek isteyen çocuklar için ücretsiz satranç kursu açtı. 8 Temmuz tarihinde başlayıp ve 29 Ağustos tarihinde sona erecek. Başlangıç seviyesinden başlayacak olan ücretsiz satranç kurslarına başvurular belediyenin resmi adresinden yapılabiliyor. Pamukkale Belediyesi’nin YSE’deki ana yerleşkesinde bulunan Pamuk Kafe’de gerçekleşecek ücretsiz satranç kursları Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri düzenlenecek.

“Miniklere verimli zaman fırsatı”

Zeka ve strateji oyunu olan satranç eğitimi ile çocukların gelişimlerine destek sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İyi alınmış bir satranç eğitiminin çocuklarımızın gelişimine olumlu katkı yaparak, okul hayatlarına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak bu yaz düzenlediğimiz ücretsiz Yaz Spor Kurslarıyla ailelerimize, çocuklarının verimli zaman geçirmeleri konusunda alternatif seçenekler sunmak istedik. En önemlisi de, miniklerimizin yaz tatillerini arkadaş ortamında paylaşarak, gülerek, eğlenerek, öğrenerek geçirmelerini istedik. Yaz Spor Kurslarımızın çocuklarımıza çok güzel anılar, arkadaşlıklar kazandırarak, ileri ki yıllarına olumlu katkı sunmasını temenni ediyorum. 7-12 yaş tüm çocuklarımızı satranç kursuna bekliyorum” dedi.