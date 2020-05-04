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Aktüel

Pamukkale’de kullanılan maske ve eldivenler ayrı bir şekilde toplanacak

Denizli Pamukkale Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kullanımı artan maske ve eldivenlerin ayrı bir şekilde toplanması için özel atık kutuları pazar yerleri ve hizmet binalarında kullanıma sundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:09:38 -
Pamukkale’de kullanılan maske ve eldivenler ayrı bir şekilde toplanacak

Denizli Pamukkale Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kullanımı artan maske ve eldivenlerin ayrı bir şekilde toplanması için özel atık kutuları pazar yerleri ve hizmet binalarında kullanıma sundu.


Pamukkale Belediyesi, korona virüs önlemleri çerçevesinde yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, korona virüsün yaygınlaşmasına engel olmak için tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin ayrı bir şekilde toplanarak imha edilmesine ilişkin genelge yayınladı. Bu genelgeye göre dünyayı saran salgın nedeniyle kullanımı artan maske ve eldiven gibi tıbbı atıkların halk sağlığına zarar vermeden toplanması için Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kullanılmış maske ve eldiven toplama kutusu oluşturuldu. Bu kutular ilçe genelinde her gün kurulan pazar yerleri ile Pamukkale Belediyesi’nin hizmet binalarına yerleştirildi. Ortak yaşam alanlarında kullanımı zorunlu hale gelen maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesi için ayrı olarak toplanması gerektiği vurgulandı.

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