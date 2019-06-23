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Pamukkale’de ilaçlama çalışmaları sürüyor

Pamukkale Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçesinin her yerinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

23 Haziran 2019 Pazar 12:52
Pamukkale’de ilaçlama çalışmaları sürüyor

Pamukkale Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçesinin her yerinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilaçlama konusunda yoğun mesai harcandığını söyledi.


Pamukkale Belediyesi ilçede yaşayan yaklaşık 340 bin vatandaş için çalışmalarını sürdürüyor. İnsan ve hayvan sağlığı ile ilgili alanlarda ücretsiz birçok hizmet veren Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, uzman personeli ve filosu ile 61 mahallede aktif ilaçlama çalışması da yürütüyor. Pamukkale Belediyesi ekipleri yaz aylarında vatandaşların karasinek ve sivrisinek ile ilgili sıkıntı yaşaması için belli periyodik aralıklarla tüm mahallelere ilaçlamaya devam ediyor. Müdürlüğe bağlı profesyonel ekipler karasinek, karasinek larvası ve sivrisinek ilaçlaması yapıyor. Düzenli olarak yapılan ilaçlama çalışmalarıyla vatandaşların bu konuda sıkıntı yaşanması engellenirken, rutin olarak süs havuzları ve yangın kuyularında larvasit ilaçlaması da yapılıyor. Pamukkale ve Karahayıt mahallelerinde kullanılmayan otellerin havuzları ücretsiz olarak ilaçlanırken, vatandaşların taleplerine göre hamam böceği ve fare ilaçlaması hizmeti de veriyor.



“Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamaları”


Pamukkale’de hayatını sürdüren tüm vatandaşların sağlıklı bir çevre ve ortamda yaşaması için Pamukkale Belediyesi olarak titizlikle çalıştıklarını ifade eden Başkan Örki, “Pamukkale Denizli’nin gözbebeği olan bir ilçe. Amacımız, belediye olarak vatandaşların sağlığını, huzurunu, güvenliğini ve mutluluğunu da sağlamak. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak tüm gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde bu ilçede yaşayan vatandaşlarımızın bu konudaki çıtayı daha üst seviyelere çıkarmayı hedefleyerek titizlikle çalışıyoruz. Bu nedenle en önemli birimlerimizden biri olan Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, ilçemizde yaşayan değerli Pamukkalelilerin sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamaları için aktif bir şekilde mesai yürütüyor. Belediye olarak her zaman yaptığımız hizmetlerde Dünya standartlarını yakalayarak vatandaşlarımıza en iyi ve en üst düzey hizmeti vermenin derdi içindeyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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