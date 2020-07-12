Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yeni normal döneme 1 Haziran'da başlayan Pamukkale, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Çoğu yerli turistlerden oluşan ziyaretçilerin travertenler ve çevresinin yanı sıra Hierapolis Antik Kentinde gezinti yaptığı, antik havuza girdikleri gözlendi.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin salgın öncesindeki ilgiye kavuşmasında diğer ülkelerde sürecin nasıl gelişeceği ve uçak seferleriyle ilgili kararların etkili olacağını ifade etti.

Şen, "Bizden ziyade diğer ülkelerdeki vakaların azalması ve uçak seferlerinin başlaması en büyük etken olacak. İngiltere açtı artık, zamanla diğer ülkelerin de açmasını bekliyoruz. Tabii ülkeler de hiçbir vatandaşının başka ülkeye gidip de hasta olarak ülkesine dönmesini istemiyor. Ülkemizdeki vatandaşlarımızın da duyarlı olması lazım. İnsanların maskeye, mesafeye, hijyene, kurallara çok dikkat etmesi lazım. Tüm sektörde çalışanların en erken işine dönebilmesi için insanların rahatça hareket etmemesi lazım." diye konuştu.

Afyonkarahisar'dan fotoğraf çekimi için Pamukkale'ye geldiğini belirten Suzan Koç, gördükleri manzaralardan çok etkilendiklerini, çok güzel kareler yakaladığını ifade etti.

Furkan Yoncalık ise İstanbul'dan tatile gitmek için yola çıktıklarını dile getirerek "Denizli'den geçerken Pamukkale'ye uğrayalım dedik. İlk defa geliyorum. Burası, doğası, manzarası, görselliği ile çok güzel bir yer. Herkesin bu güzelliği görmesini şiddetle tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.