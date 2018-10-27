Pamukkale Turizm konkordato talebinde bulundu!

İzmir Ticaret Mahkemesine önceki gün başvuran Pamukkale Turizm için üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordato komiser heyeti atandı. Pamukkale Turizm’in internet sitesinden yapılan duyuruda firmanın nakit sıkıntısı çektiğini belirtildi.

3 bin 500 kişi çalışıyor

Firmanın yönetim kurulu başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Pamukkale Turizm olarak 56 yıl önce sizleri Denizli'de Bababalım ailesi tarafından kurulduk. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartların oluşturduğu olumsuzluklar sonucu borçlarımızı yapılandırmak zorunlu hale geldi. Bu kısa yapılandırma ve planlama sürecinde amacımız, 3.500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız, yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesinin haklarını korumak ve yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir."

İşte yayınlanan o duyuru:



