Pamukkale Rallisi’nde ödüller sahiplerini buldu

38 araç ve 76 pilotun yarıştığı Pamukkale Rallisi’nin finalinde şampiyonluk 1 kapı numarasıyla yarışan Uğur Soylu’nun oldu. Ödül sahiplerine kupaları Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tarafından verildi.

Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve Denizli Ticaret Odası’nın işbirliğiyle düzenlenen Pamukkale Rallisi’nde heyecan sona erdi. 38 araç ve 76 pilotun yarıştığı adrenalin dolu parkurda şampiyonluk 1 kapı numarasıyla yarışan Uğur Soylu’nun oldu.

Kazananlar belli oldu

Pamukkale Rallisi’nin ödül töreni Pamukkale’nin eteğinde yer alan Kocacukur’da düzenlendi. 2 gün süren yarışlarda Pamukkale özel etabı, Hierapolis etabı ve horoz etaplarında elde ettiği derecelerle olan 1 kapı numaralı Uğur Soylu genel klasman birincisi oldu. Soylu’nun yardımcı pilotu ise Mehmet Köleoğlu idi. Genel klasmanda2 kapı numaralı aracıyla Güral Baranlı-Alperen Tetik ikilisi ikinci olurken, 43 kapı numaralı aracıyla Erkan Güral - Burak Koçoğlu ikilisi ise genel klasman üçüncüsü oldu.

“Pamukkale’yi tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, “Pamukkale Allah’ın bizlere bir lütfu. Bizde bu özel yeri tüm Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu yıl Pamukkale’ye gelen turist sayısı 1 milyon 800 bin civarında. Hedefimiz 2.5 milyon. Ama neden 15 milyon turist Pamukkale’ye gelmesin? Bu ve benzeri etkinliklerle Pamukkale’yi daha çok bilinir hale getirmek için çalışıyoruz. Pamukkale Rallisi çok önemli bir organizasyon. Bu ralli ilçemizin tanıtılması adına önemli bir unsur. Sadece Pamukkale değil hemen yanı başında Karahayıt şifa kaynağı. Pamukkale Rallisi ilçe sınırlarımız içindeki mahallerde bulunan muhteşem parkurlarla yarışlar için önemli bir merkez olabilir. Bizim amacımız da Pamukkale Rallisi’niTürkiye Ralli Şampiyonası’nın bir ayağı haline getirmek. Bu yarış gerçekten çekişmeli geçti. Bu yarış nedeniyle ne doğa ne de bir canlı zarar görmedi. Pamukkale Rallisi’nin yapılmasında bizlere destek olan başta Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret Odası ve tüm paydaşlarımıza ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.