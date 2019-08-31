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Pamukkale Rallisi tozu dumana kattı

Pamukkale Rallisi heyecanı başladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:54
Pamukkale Rallisi tozu dumana kattı

Pamukkale Rallisi heyecanı başladı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda verilen start ile başlayan heyecan Akvadi ve Pamukkale’deki özel seyirci etabıyla devam etti.


Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen, 40 araç ve 80 sporcunun katıldığı Pamukkale Rallisinin başlangıcı yapıldı. Bu yıl ilki düzenlenen Pamukkale Rallisi, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda verilen sembolik start ile alkışlar eşliğinde yola çıkan sporcular ilk olarak 900 metrelik Akvadi seyirci özel etabını tamamlayıp ardından Pamukkale Kocaçukur Parkı yakınlarındaki toprak park alanı içerisindeki 1.1 Kilometrelik Pamukkale seyirci özel etabında tozunu dumana katarak bugünkü programı sonlandırdılar.


Başkan Örki ve Başkan Zolan yardımcı pilot oldu


Denizli protokolü de bu etaba büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki Pamukkale Özel Etabı’nda ralli araçlarına binerek yardımcı pilot oldu, adrenalin dolu anlar yaşadılar.Renkli görüntülerin yaşandığı etap, çok sayıda ralli sever ve beyaz cennete gelen turistler tarafından ilgiyle izlendi.


“Pamukkale turizmin lokomotifidir”


Denizli’nin yerli ve yabancı turizm alternatiflerinin çoğaldığı bir şehir olduğunu belirten Başkan Zolan” Bu kente turist olarak gelecek olanlar Denizli Kayak Merkezi’nden, Denizli Teleferik’e, Pamukkale’den Karahayıt’a kadar bir çok alternatife sahip. Pamukkale turizmin lokomotifidir. Pamukkale’nin adını hem Türkiye’ye hem de Dünya’ya duyurmak için yapılacak her şeye biz destek vermeye hazırız. Bu ralliyi gerçekleştiren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ediyorum. Rallinin kazasız belasız tamamlanmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.


Ralli heyecanı hız kesmeden devam edecek


Pamukkale Rallisi, Pazar günü koşulacak etaplarla devam edecek. Sabah 10.13’de Hierapolis etabında 40 araç ve sürücüsü en iyi zamanı elde edebilmek için mücadele edecek. Horoz etabı ve Pamukkale etapları ile devam edecek olan heyecanda dereceye girecek olan pilotlar Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri’nde düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. Pamukkale Rallisi, Pamukkale’de gerçekleşen balon ve yamaç paraşütünden de izlenebilecek olması nedeniyle ilklerin yaşanacağı bir etkinlik olacak.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:54
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