Pamukkale Belediyesi Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergilerini almayacak

DENİZLİ(İHA) – Denizli Pamukkale Belediyesi Başkan Örki, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda faaliyetlerine ara veren veya durdurulan esnaflarda belediyelere ödediği Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisi’nin korona virüs salgın dönemine denk gelen kısmının Pamukkale’de de alınmayacağını belirtti.

Başkan Örki, vatandaşların bu dönemde sıkıntılarını azaltmak için önemli kararlar aldıklarına dikkat çekti. Başkan Örki, “TBMM’de görüşülerek kabul edilen son kanununda esnafları ilgilendiren bölümünde belediyelere ödediği Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergisi konusunda yeni bir uygulamaya geçildi. Korona virüs nedeniyle faaliyetlerine ara veren veya durdurulan esnafların faaliyette bulunamadığı dönemlere isabet eden kısımda, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergilerini Pamukkale Belediyesi olarak almayacağız. Devletimiz tüm gücüyle bu virüsle mücadele ederken hem vatandaşlarının hem de esnaflarımızın yanında olmaya devam ediyor. Bu dönemde tek yapmamız gereken açıklanan kurallara uyarak mümkün olduğunca evde kalmak olmalı. Hem devletimiz hem de belediyemiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek” dedi.