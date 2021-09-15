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Ekonomi Pamuk toplama ücretleri açıklandı
Ekonomi

Pamuk toplama ücretleri açıklandı

Aydın ilinin Söke ilçesinde 2021 yılı makine ile pamuk toplama ücretleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 10:48:00 -
Pamuk toplama ücretleri açıklandı

Söke Ziraat Odası’ndan, 2021 yılı makine ile pamuk toplama ücretleri ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada; "Makine toplama ücreti 2021 yılı için dekar bazında 210 lira KDV dahil preseli makine ücreti KDV dahil 230 lira olarak, 14 Eylül 2021 tarihinde yapılan meclis toplantımızda belirlenmiştir." denildi.

Söke Ziraat Odası’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, rakamlar nakliye hariç olarak verildi.

Pamuğun toplama ücreti 1,35 lira

2021 yılına ait 1 kilogram pamuğun toplama ücreti sosyal ve ekonomik koşullar göz önüne alınarak dayı başı ücreti dahil 1,35 lira olarak belirlendi.

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