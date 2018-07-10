Pamuk ellerden sanat eseri çıktı

YAKUP BULUT

Haftada 30 saat yapılan ve yaklaşık 9 ay süren kurs sonunda ortaya çıkan eserler sergilendi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, bayanların el becerilerini geliştirme imkanı bulduğu kursların devam edeceğini belirterek, “Bu kurslarla bayanların ortaya çıkardığı eserlerin aile ekonomisine katkısı için neler yapabiliriz noktasında çalışmalarımız var” dedi. Pamukkale Belediyesi El Sanatları Kursu’nun usta eğiticisi Havva Yaman ise Başkan Hüseyin Gürlesin’in önemli katkılarıyla kursun yapıldığını ifade etti.