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Palyatif bakım nedir? | Palyatif bakım hakkında merak edilenler

Palyatif bakım konusu 'yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, tüm fiziksel, psiko-sosyal ve ruhsal problemlerin erken tespit edilerek ve etkili değerlendirmeler yapılarak, önlenmesi veya giderilmesi yolları ile arttıran bir yaklaşım' olarak tanımlanabilir. İşte, palyatif bakım ile ilgili merak edilen detaylar...

24 Şubat 2019 Pazar 18:33
Palyatif bakım nedir? | Palyatif bakım hakkında merak edilenler

Palyatif bakım konusu 'yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, tüm fiziksel, psiko-sosyal ve ruhsal problemlerin erken tespit edilerek ve etkili değerlendirmeler yapılarak, önlenmesi veya giderilmesi yolları ile arttıran bir yaklaşım' olarak tanımlanabilir. İşte, palyatif bakım ile ilgili merak edilen detaylar...

Palyatif bakım hakkında merak edilenler

Palyatif bakım, şifanın mümkün olmadığı terminal dönemde hastayı rahatlatacak, yaşam kalitesini en yüksek düzeyde tutacak tedavidir. Palyatif bakım, bu konuda eğitim almış profesyoneller tarafından uygun ortamlarda verilmelidir. Öte yandan tüm dünyada konunun önemini benimsetmek amacıyla 14 Ekim, "Dünya Palyatif Bakım Günü" olarak kutlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) palyatif bakımı 1980'lerde, "tedavilere yanıt alınamayan hastaların bütüncül bakımı" olarak tanımlanıyordu. Palyatif bakımının tanımı 2002'de "yaşamı tehdit eden bir hastalıkla karşılaşan hasta ve ailelerin, hastalığın tanısından ölüme kadar olan süreçte ağrı ve semptomların erken tanılanması ve giderilmesi, psikososyal ve manevi desteğin sağlanarak yaşam kalitelerini artırma çabası" şeklinde güncellendi.

Palyatif bakım, uzmanlaşmış ve gönüllülük esası ile de çalışması gereken bir ekibin işidir. Hastaların, son ana kadar aktif bir yaşam sürmeleri için destek sağlar. Hasta yakınlarına, terminal dönemdeki hasta bakımı konusunda eğitim vermeyi ve onların da bu bakıma aktif katılımlarını sağlamayı amaçlar. Yaşam kalitesini arttırır ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu olarak etkileyebilir.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:33
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