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Palu’da çiftçiler, hibe desteği konusunda bilgilendirildi

Elazığ’ın Palu ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen yüzde 50 hibeli yeni ahır yapımı, damızlık hayvan, alet ve ekipman desteği tanıtım toplantısı yapıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:10
Palu’da çiftçiler, hibe desteği konusunda bilgilendirildi

Elazığ’ın Palu ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen yüzde 50 hibeli yeni ahır yapımı, damızlık hayvan, alet ve ekipman desteği tanıtım toplantısı yapıldı.


Halk EğitimMerkezi toplantı salonunda yapılan programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Özen ile çiftçiler katıldı. Engin katılımcılara, hibe destekleri ile ilgili bilgiler aktardı.


İlçe Müdürü Engin Özen yaptığı açıklamada”Hibe oranları, yeni ahır, ağıl yapımı, damızlık boğa veya koç teke alımı ile gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağım makinesi alımı için yüzde 50 olacak. Buna göre, işletmesi en az 1 yıldır aktif, bakanlığımızın kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş anaç, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ağıl yapımı, damızlık boğa veya koç-teke alımı ile makine, alet ve ekipman alımına hibe desteği verilecek ”dedi.


Toplantıda; yüzde 50 hibe desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin müracaatlarını 19 Nisan tarihe kadar yapması gerektiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:10
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