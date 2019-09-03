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Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme

Aylardır gündemde kalan Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

03 Eylül 2019 Salı 12:28
Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme

Aylardır gündemde kalan Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davaya Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi.



Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın dosyasını açtığı ve aylardır Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Palu Ailesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşadı. Müge Anlı’nın canlı yayında duyurduğu bilgiye göre; Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Meryem ve Melike Tahnal’ın davası sürerken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi.


Programı ihbar kabul eden Başsavcılık, program CD’lerini incelemek üzere istedi. Ardından Melike ve Meryem’i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Tuncer Ustael hakkında; tecavüz ve çocuklara kötü muamele suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:28
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