Palmali iddiaları yalanladı

Azeri işadamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ile ilgili basında yer alan iddialar yalanlandı. Palmali Şirketler Grubu’ndan yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “31.05.2020 tarihinde bir takım haber kuruluşlarında ve medya organlarında yer alan “Mübariz Mansimov 900 milyon dolarlık borçla battı” başlıklı haberlerde, Palmali Şirketler Grubu’nun ve kurucumuz Sayın Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun hakkında kamuoyunu yanlış bilgilendiren bazı haberler ve gerçek ile bağdaşmayan değerlendirmeler yapılmıştır.

Bu haber içeriklerinde, yine bir süre önce yurt dışında bazı haber sitelerinde Palmali Şirketler Grubu ve kurucumuz Mübariz Mansimov Gurbanoğlu hakkında maksatlı olarak itibar zedeleme saiki ile çıkarılan haber içeriklerinden faydalanılarak, doğruluğu araştırılmadan yazılar yazılmıştır. Belli bir süredir basında devam eden bu tür karalama ve linç kampanyasına karşı Palmali Şirketler Grubu olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma zorunluluğu duyulmuştur.

Başta Sayın Mubariz Mansimov Gurbanoğlu olmak üzere, Palmali Şirketler Grubu hakkında kasıtlı olarak yapılan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız” denildi.