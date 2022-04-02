Palize tarifi nasıl yapılır? Pekmezli palize ve unlu palize tatlısı tarifleri

Palize nedir, hangi yöreye aittir?

Paluze, nişasta ve şekerle yapılan ve üzerine dövülmüş ceviz serpiştirip, servis edilen bir Osmanlı tatlısıdır. Şimdilerde daha çok batı Trakya ve balkanlarda sıklıkla yapılmaktadır. Pekmez ya da kızdırılmış tereyağ üzerine dökülüp servis edilir.

Palize tarifi

Palize tarifi için malzemeler

4 su bardağı su

2 tepeleme dolu yemek kaşığı mısır nişastası

5 yemek yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı süt renk vermesi için

1 adet vanilya

Palize tarifi nasıl yapılır?

Küçük bir tencereye 3 bardak su süt ve şeker ilave edilir .Ocağa alınarak arada karıştırmak suretiyle kaynamaya bırakılır Geriye kalan 1 bardak su ve nişasta bir kase içerisinde karıştırılır. Tenceredeki su kaynamaya başlayınca nişastalı karışım ve vanilya ilave edilerek karıştırılır. Üzeri göz göz olup kaynamaya başlayınca beş dakika kadar kaynatılır ve ocak kapatılır. Servis edilecek kaplara paylaştırılır. Ilıdıktan sonra buzdolabına alınarak 2 saat kadar bekletilir. 2 saatin ardından üzeri istenilen şekilde süslenerek servis edilir.

Pekmezli bulamaç (palize) tarifi için malzemeler

1 su bardağı pekmez

2 tepeleme yemek kaşığı un

2-3 su bardağı su

1 avuç ceviz

1 yemek kaşığı tereyağı

Pekmezli bulamaç (palize) tarifi nasıl yapılır?

Pekmez ve unu önce pişireceğimiz tencerede karıştırıyoruz pürüzsüz hale gelince 2 su bardağı suyu ekliyoruz ve ocağa alıyoruz kaynayana kadar karıştırıyoruz. Eğer kaynamaya başlayınca çok koyu bilirse biraz daha ılık su ekleyip açabilirsiniz. Çırpıcı ile yaptığınızda düzelecektir. Puding kıvamında olacak şekilde ayarlayın ve bir dk kadar kaynayınca alın ocaktan kaselere dökün. Ardından tereyağını eritin artınca iri parça kırılmış cevizleri yağın içine atın. Biraz kavrulunca yanmadan ocaktan alın ve kaselerdeki bulamacın üzerine eşit olarak dökün.

Unlu palize tatlısı malzemeleri;

4 su bardağı su

6 yemek kaşığı şeker

4 yemek kaşığı un

Üzeri için;

Tereyağ

Unlu palize tatlısı nası yapılır?

Geniş bir tencereye un, şeker ve suyu üst üste ilave ederek normal ateşte pişirmeye bırakalım. Pişmeye bıraktığımız tatlımızı sürekli çırpıcı ile unumuz topaklanmaması için çırpalım. 7-10 dakika arasında kabarcıklar halinde pişmeye başlayacaktır. Diğer bir yandan küçük bir tencerede de tereyağımızı yakalım. Tatlımızı servis tabağına alalım ve üzerine yakmış olduğumuz tereyağımızı üzerine ilave edelim. Dilerseniz ceviz ve badem parçacıkları ile de üzerini zenginleştirebilirsiniz. Sıcak olarak tüketiniz.

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