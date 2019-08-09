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Palandöken,“Festival organizasyonlarında esnaf da olmalı”

Yazın gerçekleştirilen organizasyonlarda yerel esnafın özellikle unutulduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yazın 4-5 aylık dönemde yazlık bölgelerde yapılan festivallerde, festival alanının çevresindeki yerel esnafımız özellikle göz ardı ediliyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:17
Palandöken,“Festival organizasyonlarında esnaf da olmalı”

Yazın gerçekleştirilen organizasyonlarda yerel esnafın özellikle unutulduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yazın 4-5 aylık dönemde yazlık bölgelerde yapılan festivallerde, festival alanının çevresindeki yerel esnafımız özellikle göz ardı ediliyor. Festival alanına yiyecek, ve çeşitli içecek türü ürünlerinin asla sokulmaması, festival girişlerinin esnaftan uzak ve ters noktalardan seçilmesi gibi durumlar yaşanıyor” dedi.



“Festival organizasyoncuları esnafımızın ekmeğini bölüyor”


Organizasyon şirketleri ile belediyelerin festival organizasyonlarında yerel esnafı düşünmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde yaz aylarında hatta daha öncesinden başlayarak 4-5 aylık dönemde, yazlık bölgelerde kamp ile birlikte eğlence sektörüne yönelik festivaller ve organizasyonlar düzenleniyor. Karadeniz, Marmara, Trakya, Ege gibi bölgelerimizde İstanbul’dan Hatay’a, İzmir’den Balıkesire’e kadar 3-4 günlük festivallerin biri biterken diğeri başlıyor. Bu organizasyonlar bölge esnafı ve ekonomisi için oldukça güzel fırsatlar. Çünkü genci yaşlısı yüzlerce vatandaşımız bu bölgelere geliyor. Fakat organizasyon planında alana giriş esnafa en uzak ve ters noktada belirleniyor. Bununla birlikte organizasyon şirketleri tüm satışların alan içerisindeki sponsorlardan alınması için kamp ve festival alanına içecek, yiyecek, tütün ürünleri gibi hiçbir şeyin sokulmasına izin vermiyor” diye konuştu.



“Belediyeler organizasyonlarda esnafımızı düşünmeli”


Düzenlenen organizasyonlarında belediyelerin esnaftan yana olması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “Organizasyon şirketleri tüm yiyecek içecek gibi ürünlerin festival alanı içerisindeki stantlardan alınmasını mecbur kılarak kendi çıkarlarına göre hareket ediyorsa belediyelerin de esnaftan yana olması gerekiyor. Festival giriş noktalarını esnafımıza da yakın olan taraftan yapılmasını sağlamak organizasyon şirketi ile belediyelerin birlikte verdiği bir karar. Dolayısıyla belediyeler bu noktada söz sahibi olarak esnafımızın çıkarlarını düşünmeli yani yerel ekonominin kazanmasını sağlamalıdır. Yazlık bölgelerdeki esnafımız otellerin her şey dahil sistemi nedeniyle zaten kazanç sağlayamıyorken bir de festival gibi organizasyonlardaki bu durumların yaşanması esnafımızın ekmeğini bölüyor” şeklinde söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:17
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