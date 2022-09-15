Palandöken'den ticari araçlar için ÖTV önerisi

Yeni Akit Ankara

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bendevi Palandöken, “Otomobilde en düşük ÖTV oranı aracın motor hacmi ve fiyatına göre yüzde 45’den başlayarak yüzde 80’e kadar yükseliyor. ÖTV matrahları, kur artışından dolayı 13 Ocak 2022’de yüzde 30 artırıldı. Oysa ki yeniden değerleme oranı dahi yüzde 61,12 olarak tespit edilmişti. Otomobildeki kur artışı ise yüzde 100’ün üzerinde. Bu durumda daha önce yüzde 45 oranında ÖTV’ye tabi bir otomobilin bugünkü ÖTV oranı yüzde 80 oldu. Daha da ötesi, vergisiz fiyatı 200.000 TL’nin altında otomobil kalmadığı için en düşük ÖTV oranı yüzde 80’e çıkmış oldu.Bu da araç fiyatlarının ekstra artmasına sebep oluyor. Bugünkü ekonomik koşullarda hiçbir esnafımız aracını yenileyemez oldu. 2015’te olduğu gibi ticari araçlar için yeniden bir defaya mahsus ÖTV indirimi getirilmeli” ifadelerini kullandı.

“Hem sigorta yapılmıyor, hem de esnaf zorlanıyor”

Araç fiyatlarının sürekli yükselmesi sebebiyle son dönemde zorunlu trafik sigortası ve kasko primlerinde aşırı bir yükselişin yaşandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zorunlu trafik sigortası ve kasko primlerinde anormal artışlar var. İçerisinde bulunduğumuz Eylül ayından itibaren primler daha da artmaya başladı. Ancak trafik sigortalarının ve kasko primlerinin artmasının asıl nedeni otomobil ve diğer taşıtların fiyatındaki aşırı artış. Döviz kurlarına bağlı olarak araç fiyatları geçtiğimiz yıla göre üç kat artış gösterdi. Araç fiyatı yükseldikçe hasar maliyeti de arttığı için haliyle zorunlu trafik sigortalarında aşırı bir artış söz konusu. ÖTV matrahı güncellenmediği için araçların ÖTV oranları ve dolayısıyla satış fiyatları 3 kat arttı. Trafik sigortalarının primleri de bu artışa paralel arttığı için esnafımız bugünlerde zorunlu trafik sigortasını yaptıramaz oldu. Trafikteki her 5 araçtan 1 tanesi sigortasız. Sigortasızlığın önüne geçmek ve piyasaların canlanması için bir defaya mahsus ÖTV oranları sıfırlanmalı ve yine ÖTV oranlarının eski seviyesine dönmesi için matrah güncellemesi yapılması artık şart” diye konuştu.