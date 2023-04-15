Palandöken’den stajyer ve çıraklık dönemi çağrısı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından kalıcı konutların tamamlanması için ara eleman ve usta bulmakta sıkıntı yaşandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizde yıkımlara sebep olan 2 ayrı depremin ardından kalıcı konutların hızla tamamlanması için şantiyelerde çalışacak ara eleman ve usta bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Geçmişte yaşanan ara eleman sıkıntısı yüzünden günümüzde usta bulmak da zorlaştı. Deprem konutlarının yetişmesi için ara eleman yetiştirme çalışmalarına hız verilmeli. Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan ara eleman açığını kapatmak için gençler mesleki eğitime yönlendirilmeli ve mesleki eğitim süresi emekliliğe sayılarak cazip hale getirilmelidir” dedi.

Ara eleman sıkıntısının gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ara eleman yetiştirme meselesi ve meslek yüksekokulu meselesi bizim ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından biridir. Buradan yetişen çocuklar, gençler bizim geleceğimizdir. Ancak ara elaman sorunu ve dolayısıyla yeterli usta bulamama sıkıntısı her geçen gün daha da artıyor. Sanayide, berber ve kuaförlerde, terzilerde, kasaplarda ve daha çok meslek kolunda ara elaman sıkıntısı ciddi boyutlarda. Öyle ki şu anda ülkemizin en önemli meselesi olan deprem konutlarının yeniden tamamlanması için şantiyelerde çalıştıracak yeterli sayıda usta yok. Ülkede mühendis çok ancak demirci, sıvacı, kalıpçı, kaynakçı, operatör, elektrikçi vb. bulunamamaktadır. Bu nedenle meslek teknik okullarının sayısı hızla arttırılmalı, hızlandırılmış programlarla meslek eğitimlerine öncelik verilmelidir” şeklinde konuştu.

“Mesleki eğitim ekonomi ile kalkınmanın temel şartıdır”

Ekonomimiz için en önemli çıkış yolunun mesleki eğitimden geçtiğini vurgulayan Palandöken, “Günümüzde en iyi okullarda okumak, herkesin gıpta ettiği bölümlerden mezun olmak kadar, bir zanaat öğrenmek, mesleki teknik eğitim almak da önemlidir. Bu yüzden ailelerin çocuklarını mesleki eğitime özendirmesi için projeler yapılmalıdır. Ekonomide çarkların dönmesini sağlayacak, piyasaları canlandıracak ve kalkınmamızı sağlayacak en önemli adım mesleki eğitimin güçlendirilmesidir. Ancak günümüzde ne yazık ki meslek liselerinde yapılan staj ve işin öğrenildiği çıraklık eğitim dönemi emeklilikte geçerli olmuyor. Mesleki eğitim alan çırakların sigorta başlangıcı çıraklık döneminden itibaren başlamalı ve bu dönemdeki çalışmaları emekliliklerine yansıtılmalıdır. Ahilik kültürünün devam etmesi ve ekonominin ihtiyacı olan ara eleman eksiğinin kapatılması için mesleki eğitimi cazip hale getirmek şart” diye konuştu.