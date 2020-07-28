Palandöken’den merdiven altı üretim uyarısı

Merdiven altı üretimin kayıtdışılığı artırarak ekonomiye zarar verdiğine de dikkat çeken Palandöken, şunları söyledi: “Şekerin, yağın, fıstığın, unun fiyatı belli. Kimse maliyetinin altında baklava satmaz. Günümüz şartlarında 15-20 liraya baklava da çikolata da olmaz. Piyasa fiyatının altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalı. Bu ürünlerin genelde sağlıksız şartlarda ve merdiven altı üretim olduğu bilinmeli. Özellikle de yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durulmalı.”