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Ekonomi

Palandöken’den merdiven altı üretim uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayramlarda merdiven altı üretimin arttığından yakındı. Palandöken, vatandaşlara “Bayram sofralarının sağlıksız ve hijyenden uzak yiyeceklerle dolmaması için merdiven altı üretimden uzak durun” uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:55:00 -
Palandöken’den merdiven altı üretim uyarısı

Merdiven altı üretimin kayıtdışılığı artırarak ekonomiye zarar verdiğine de dikkat çeken Palandöken, şunları söyledi: “Şekerin, yağın, fıstığın, unun fiyatı belli. Kimse maliyetinin altında baklava satmaz. Günümüz şartlarında 15-20 liraya baklava da çikolata da olmaz. Piyasa fiyatının altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalı. Bu ürünlerin genelde sağlıksız şartlarda ve merdiven altı üretim olduğu bilinmeli. Özellikle de yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durulmalı.”

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