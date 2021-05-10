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Ekonomi Palandöken’den kritik talep
Ekonomi

Palandöken’den kritik talep

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların tam kapanma nedeniyle bayrama buruk girdiklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 11:07:00 -
Palandöken’den kritik talep

Esnaf için en bereketli günlerden olan Ramazan Bayramı öncesinin, bu yıl tam kapanma nedeniyle hareketsiz geçtiğine dikkati çeken Palandöken, “Bayramın hemen öncesinde başlayan ve bayramı da içine alan tam kapanma nedeniyle beklenen ciro gerçekleşemedi. Esnafın ramazandan önce aldığı ürünler raflarda kaldı” ifadesini kullandı. Palandöken, şunları kaydetti: “Bir yılı aşkın süredir Covid-19’un getirdiği zorluklara göğüs geren esnaf ve sanatkarlar bayrama son iki gün kala açılmalı. Vatandaşlarımız çocuklarına bayramlık almak için internet alışverişine mecbur bırakılarak fahiş fiyatlarla karşılaşıyorlar. Oysa mahalle aralarında faaliyet gösteren konfeksiyoncu, ayakkabıcı, çantacı gibi küçük esnafımız ile berber ve kuaför esnafımıza bayram öncesi iki günlük açılma imkanı sağlanırsa esnafımızın ve bayram alışverişi yapılan çocukların yüzü güler.”

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