Palandöken: Sezon sonu indirimine kanmayın

RESUL EKREM ŞAHAN

Büyük mağazaların ve AVM’lerin bayram indirimi aldatmacasının ardından sırada sezon sonu indirimi aldatmacası olduğunu ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram indirimi bitti. Şimdi sırada sezon sonu aldatmacası var” dedi.

Palandöken, “Büyük mağazalar, özellikle bayram, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü ve sezon sonu gibi özel günlerde satışlarını artırmak için tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yüzde 70’e varan indirim ve bunlara ek olarak ikinci ürüne yüzde 50 indirim. Bu da yetmiyor kasada yüzde 20 indirim. Böyle bir kazanç dünyanın hiçbir yerinde yok. Alışverişe çıkacak olan vatandaşlarımız bir alana bir bedava, üç al bir öde gibi kampanyalara ve aldatıcı indirimlere kanmamalı” açıklaması yaptı.