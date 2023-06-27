Palandöken: “Kurban derileri deri sanayimizin yüzde 20’sini karşılıyor”

Kurban Bayramı’nda işin ehli kasaplarla ve kaliteli bıçaklarla kurban kesmenin derileri de hayvanı da heba etmeyeceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu Kurban Bayramı’nda yaklaşık 2.5 milyon küçükbaş ve 800-900 bin civarı büyükbaş hayvan kesilmesi bekleniyor. Kesilen bu hayvanların derileri ise deri sanayimizin ihtiyacı olan ham derinin yaklaşık yüzde 20’sini karşılıyor. Dolayısıyla derinin ziyan, hayvanın heba olmaması için vatandaşlarımız eğer kendi kesecekse kaliteli bıçaklar kullanmalı, kendi kesmeyecekse işin ehli kasap esnafımıza güvenmeli” dedi.

“KURBAN VECİBESİ İYİ KASAP VE KALİTELİ BIÇAKLA YERİNE GETİRİLİR”

Etin ve derinin ziyan olmamasının hem dini hem ekonomik olarak önemine değinen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Piyasada her fiyata bıçak bulmak mümkün. Özellikle Uzak Doğudan gelen bıçaklar çok ucuz fiyatlara satılıyor fakat kalitesi de o oranda düşük oluyor. Bazen de saplarının da kalitesiz olması yüzünden vatandaşların çeşitli şekilde yaralanmasına sebep oluyor. Bıçak alırken daha uygun fiyatlı diye kalitesiz bıçaklar alınmamalı. Kurban kesme vecibesinin en doğru şekilde yerine getirilmesi için kullanılan bıçak kadar tercih edilen kasap da çok önemli. Kurbanda eti daha verimli kullanmak için doğru kesim teknikleri bilen kasap esnafımız tercih edilmeli. Çünkü etin doğru şekilde kesilmesi eti daha lezzetli kılarken, etin saklama ve tazelik süresini artırır. Ayrıca israfın da önüne geçer” şeklinde belirtti.

“DOĞRU KESİM TEKNİĞİ DERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNİ SAĞLAR”

Kurban derilerinin zayi edilmemesi için doğru kesim ve saklama teknikleriyle işlenmesinin önemine vurgu yapan Palandöken, “Kurban derisinin kaliteli ve işlenebilir olması için kesim işleminin özellikle usta kasaplar tarafından gerçekleştirilmesine ve derinin zarar görmemesine özen gösterilmelidir. Ayrıca deriler kesim sonrası hızlı bir şekilde temizlenmeli ve tuzlanmalıdır. Doğru kesilen ve saklanan derilerin kalitesi de artar. Deri sanayimiz için bu noktada bu derilerin önemi büyük. Bu derilerle ayakkabı, çanta, ceket, cüzdan, kemer gibi çok sayıda ürünün ihraç edilmesiyle döviz girdisi sağlanıyor. Kurbanlık hayvanın hem eti hem derisi zayi olmadan kesilmesi için bıçak, işinin ehli kasap esnafı ve kurallara uyulması kilit noktadır” diye konuştu.

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