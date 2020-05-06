Palandöken: “Faturaların yüksek gelmesinin açıklaması olmalı”

Korona virüsünün ardından hayat eve sığar sloganıyla vatandaşların uzun bir zamandan beri evlerinde kaldığını ancak evde yaşamanın maliyetin de artığına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Evde kalmakla birlikte giderler artmaya başladı. Enerji fonu, TRT payı ve Elektirk Tüketim vergilerinde indirime gidilmeli. En önemlisi konut, ve sanayide uygulanan fiyatların üzerinde bir tarife ile esnafa faturalarını ödemektedir. Özellikle son dönemde gelen elektrik ve doğal gaz faturaları aile bütçelerini oldukça sarsmaya başladı” dedi.

“Geçici olarak fon ve vergiler kaldırılmalı”

Türkiye genelindeki 2 milyondan fazla esnaf ve sanatkarı temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğal gaz faturalarının oldukça yükselmesi ile birlikte iş yeri kapalı olan çoğu esnaf ve sanatkarın bu faturaları ödemekte güçlük çektiğini ifade ederek, “Bu dönemde elektrik, doğal gaz faturalarında geçici olarak indirime gidilmeli. Genelge ile ve iş yapamadığı için bu dönemde iş yeri kapanan esnaf iş yerinin kirasını ödeyemezken, işten çıkarılan işsiz 10 binlerce insan geçim derdinde iken son gelen faturalar insanlarımızı kara kara düşündürüyor. Yaklaşık 45-50 gündür işten çıkan işçi ve iş yeri kapalı olan esnaf ve sanatkar bu fatura bedellerini nasıl ödeyecek? Bu sorunun kısa sürede ortadan kalkması için Enerji fonu, TRT payı ve Elektirk Tüketim vergileri geçici olarak kaldırılmalı. En önemlisi konut, ve sanayide uygulanan fiyatların üzerinde esnafımıza elektrik tarifesi uygulanmakta. Yüksek tarifeden ödeme yapan esnafın faturalarında indirime gidilerek esnafımıza ve işsizlere bu zor dönemde yardımcı olunması herkesi mutlu edecektir” diye konuştu.