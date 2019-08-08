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Palandöken: “Esnafa sicil düzenlemesi ve kredi desteği şart”

Üç kamu bankasının orta ve büyük işletmelere verdiği kredi paketine esnafı da eklemesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından orta ve büyük işletmelere yönelik başlatılan ivme finansman paketine esnafımız da eklenmeli.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:52
Palandöken: “Esnafa sicil düzenlemesi ve kredi desteği şart”

Üç kamu bankasının orta ve büyük işletmelere verdiği kredi paketine esnafı da eklemesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından orta ve büyük işletmelere yönelik başlatılan ivme finansman paketine esnafımız da eklenmeli. Kredi desteğine en çok esnafımızın ihtiyacı var. Öncelikle etkin bir sicil düzenlemesi ile kara liste sorunu çözülerek esnafımızın krediye ulaşmadaki engeller kaldırılmalı. Ardından da düşük faizli kredi desteği sağlanmalı” dedi.



“Kamu bankaları ivme finansman paketine esnafımızı da eklemeli’


Kamu bankalarının kredi desteklerinde küçük işletmeleri yani esnafı da düşünmesi gerektiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İhracat geliri potansiyeli fazla olan, ülkemizin bu noktada gelirlerini artırmak nedeniyle üç kamu bankası Temmuz ayı sonundan itibaren 11 bin 500 adet şirkete 5,2 milyar TL kredi limiti verdiğini ve 1,7 milyar TL kredi kullandırımı yaptığını açıkladı. Ülkemizin dış ticaret açığının kapanması konusunda orta ve büyük ölçekli firmalara bu desteğin verilmesi iyi sonuçlar doğuracaktır fakat asıl önemli olan esnafımız. Ekonominin temelini oluşturan esnafımız krediye de en çok ihtiyaç duyan kesim. İthalata bağımlılığı azaltmak ve ihracatı artırmak için öncelikle küçük ölçekli işletmeler desteklenmeli. İhracat gücü olmayan esnafın, ihracat yapan fakat yetersiz ölçüde kalan esnafın ve diğer tüm sektörlerdeki esnafımızın bu kredi desteklerine her kesimden daha çok ihtiyacı var” diye konuştu.



“Sicil düzenlemesi olmadığı sürece kredi desteği işe yaramıyor”


Kara liste sorununun çözülmesiyle esnafın krediye ulaşmadaki engellerinin kalkacağını hatırlatan Palandöken, “Esnafımızın kredi konusunda en büyük iki sorunundan birisi düşük faizli kredi imkanları ve kara liste sorunu. Kredi imkanları sağlansa dahi sicil düzenlemesi yapılmadığı sürece esnafımız zaten krediye ulaşamıyor. Öncelikle kara liste mağduru esnafımızın bu engelinin kaldırılması, daha sonra ise uygun ve cazip koşullarda kredi imkanları sağlanması ekonomimiz için de önemli bir adım olacaktır. Bayram sonrası esnafımıza bu konuda müjde verilmesi hem tüm camiamızı hem de ekonomimizi rahatlatacaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:52
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