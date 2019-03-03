Palandöken Belediyespor Play-Off’u garantiledi

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig B. grupta mücadele eden Palandöken Belediyespor hafta sonu Ziraat Bankası’nı 3-2 mağlup ederek bitime 3 hafta kala Play-off’a kalmayı garantiledi.

Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonunda oynanan Palandöken Belediyespor-Ziraat Bankası karşılaşmasının ilk setini 25-17 kazanırken ikinci seti 19-25 kaybetti. üçüncü seti de ise yine vasat bir oyun sergileyen Palandöken Belediyespor 19-25 kaybeden Palandöken Belediyespordördüncü sette ağırlığını koyarak seti 25- 14 almasını bildi. Tie-Break setin de15- 10 alarak 2 puanın sahibi oldu. 23 maç sonunda 20 galibiyet,3 mağlubiyet ve topladığı 57 puanla Play-off’a kalmaya hak kazandı. Bu başarı, sporcular ve teknik heyette olduğu kadar yönetim ve taraftarlar arasında da büyük sevinç yaşattı.

BİZE GÜVENELERİ MAHCUP ETMEDİK

Antrenör Aykut Lale “Ziraat Bankası maçını kazındığımızda Play-off’u garantileyeceğimizi biliyorduk ve çok iyi hazırlandık. Centilmence bir müsabaka oldu. Artık önümüzde çok daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Ligin bitmesine üç hafta var, ancak biz 10 Mart Pazar günü oynayacağımız Payas Belediyespormaçı ile grup maçlarını odaklanacağız. Bize güvenenleri mahcup etmediğimiz için mutluyuz.” dedi.

HEDEFİMİZ EFELER LİGİ

Palandöken Belediye Başkanı ve Spor Kulübünün Onursal Başkanı Orhan Bulutlar ise yaptığı açıklamada “Oldukça başarılı bir sezon geçiren voleybol takımımızın play-off’a kalmasından dolayı mutluyuz. Bu başarının mimarları teknik heyet ve sporcularımızı kutluyorum. Genç bir kadro ile elde edilen bu büyük başarının play-off maçlarında da devam etmesi en büyük temennimiz. İnanıyorum ki, bu takımımız Efeler Ligine çıkarak hem Erzurum’u hem de Palandökenimizi en iyi şekilde temsil edecektir” dedi.