Palandöken Belediyesinden yine bir ilk

PALTİM’le hijyen seferberliğinde bir ilki gerçekleştiren Palandöken Belediyesi bu kez de dezenfekte işlemlerini bayram sürecinde tamamlayarak el dezenfekte noktaları oluşturduğu camilerde ibadet edecek vatandaşlara seccade armağan edecek.

Palandöken Belediyesi, yarın ibadete açılacak olan camilerde namaz kılacak vatandaşlara seccade dağıtacak. Covid 19’la mücadelede alınan tedbirler nedeniyle geçici bir süreliğine ibadete kapatılan camiler, Cuma günü ibadete açılacak. İlk olarak müftülüklerce belirlenen camilerin avlu ve bahçelerinde, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde saf tutacak olan cemaate Palandöken Belediyesi seccade dağıtacak.

‘Hasret sona eriyor, camilerimiz ibadete açılıyor’

İlçede bulunan Camilerin tamamına el dezenfektan istasyonları kuran ve dezenfekte eden Palandöken Belediyesi, müftülükçe belirlenerek ibadete açılacak olan camilerde, seccadesini yanında getiremeyen vatandaşlara ücretsiz seccade dağıtımı yapacak.

Sunar Ortak Heyecana Vurgu Yaptı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, camilerin yeniden ibadete açılacak olmasından duydukları heyecanı ve mutluluğu paylaşarak, "Tüm dünyayı saran ve ülkemize de tasallut olan Covid19’la mücadelede ülkemiz, destansı bir başarı kaydetti. Palandöken Belediyesi olarak bizler de bu illetin şehrimizde yayılmasını önleyecek önemli çalışmalara imza attık. İlçemizin hemen her noktasında dezenfekte çalışması yürütürken, evde kal çağrılarımıza uyan vatandaşlarımızın da emrinde olduk. Ne ihtiyaçları varsa Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla tek vücut olarak cevap verdik. Bugün artık normalleşme sürecindeyiz. Camilerimizin bir kısmı Cuma namazıyla birlikte ibadete açılıyor. Camilerimizin tamamını dezenfekte ettik ve yine camilerimizin tamamına el dezenfektan istasyonları kurduk. Cuma namazını eda edeceğimiz camilerimizin iç ve dış mekanlarında yürüttüğümüz faaliyetleri tamamlayarak ibadete hazır hale getirdik. Özlem bitiyor, hasret sona eriyor. Şükür kavuşturuna, şükür buluşturana..." dedi

Cuma namazı öncesi cemaate seccade dağıtacaklarının da duyurusunu yapan Başkan Sunar, "İlçemizde Cuma namazını eda edecek vatandaşlarımızdan seccadesini yanında getiremeyecek durumda olanlara seccade dağıtacak ve hep birlikte yeniden cemaat olmanın heyecanını yaşayacağız." diye konuştu