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Aktüel

Palandöken Belediyesi dara düşen esnafa omuz veriyor

Palandöken Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafa desteklerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:54:15 -
Palandöken Belediyesi dara düşen esnafa omuz veriyor

Palandöken Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafa desteklerini sürdürüyor. Başkan Muhammet Sunar’ın talimatıyla esnafla irtibata geçen Palandöken Belediyesi ekipleri, maske, el dezenfektanı ve hediye alış veriş kartı dağıtımı yapıyor.


Palandöken’de korona virüs nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafa özel ilgi gösteriliyor. Süreçte söz konusu esnafa ulaşarak, ihtiyaçlarını giderme noktasında gayret sarf eden Palandöken Belediyesi, darda olan esnafa yönelik Ramazan’a özel iftarlık hediye alış veriş kartıyla birlikte, maske ve el dezenfektanı dağıttı. Önceki gün Berber ve kuaförlerin tamamına ulaşan Palandöken Belediyesi, bugün de ilçede hizmetini durdurmak zorunda kalan, kahvehane, kıraathane ve internet kafe esnafına ulaşarak iftarlık hediye kart, maske ve el dezenfektanı dağıttı.



Dayanışmanın güzel örnekleri Palandöken’de


Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, süreçte dayanışmanın güzel örneklerinin Palandöken’de sergilendiğini ifade ederek şunları söyledi: “Korona virüs salgını nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafımıza, süreçte destek olma gayreti ve özverisi içerisindeyiz. Haftanın ilk günü hizmete açılan Berber ve kuaförlerimizi ziyaret ederek destek olmaya çalıştık. Bugünde kahvehane, kıraathane ve internet kafe esnafına ulaşarak iftarlık hediye kartı, maske ve el dezenfektanı ilettik. 250 TL değerindeki hediye kartlarımızı söz konusu esnafımızın tamamına ulaştırıyoruz.”

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