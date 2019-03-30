Palandöken: "Altında taksit imkanı piyasaları hareketlendirir"

İşçilik gerektiren altın satışlarına taksit imkanı getiren yeni düzenlemenin hem esnaf hem de altın alacaklar için sevindirici olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşçilikli altına taksit imkanı özellikle düğün sezonu başlarken yeni evlenecek çiftlere avantaj sağlayacak. Aynı zamanda kuyumcu esnafımızın da kazancını artıracak olan bu imkan piyasaları hareketlendirir. En önemlisi taksit sayesinde düğüne katılanlar evlenen yeni çiftlere eskisi gibi işçilikli altın takılabilecek" dedi.

Altındaki taksit düzenlemesi ile kuyumcu esnafının işlerinin artacağını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kuyumculuk sektörü için geçtiğimiz Ağustos ayında kaldırılan taksit imkanı, kuyumcu esnafımızın talebi üzerine yeniden düzenlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kuyumculukta işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirilmesi herkes için olumlu. Taksit imkanı yokken ticaret hacminde büyük bir düşüş yaşayan kuyumcu esnafı, yeni düzenlemeden oldukça memnun. İşçilikli altınlarda taksit imkanının yeniden sağlanması, düğün sezonunun başlayacağı bugünlerde altın alacak vatandaşlar için de sevindirici bir haber oldu. Hem birikim yapacak olan vatandaşlarımız için hem de yuva kuracak çiftlerimiz için işçilikli altındaki 4 taksit uygulaması yüzleri güldürdü" ifadelerini kaydetti.

"Kuyumculukta taksit imkanı çeşitlendirilmeli"

Düğün sezonu başlarken kuyumculuk sektöründe taksitlendirme çeşitlerinin de artırılması gerektiğine değinen Palandöken, "Yaz sezonuyla birlikte düğün sezonu da başladı. Her yıl ortalama yarım milyon çift dünya evine giriyor. Bu noktada en çok tercih edilen kuyumculuk oluyor. Dolayısıyla 4 taksit imkanı gram altın, çeyrek altın, külçe altın gibi kalemlere de getirilmeli. Taksit sayısının artırılması ve bu imkanın çeşitlendirilmesi altın alacakları daha da rahatlatır. Alışverişlerin hareketlenmesi piyasaları da hareketlendirir" dedi.