0553 313 94 23

Palandöken: “2 milyon işyeriyle esnafımız da tanzim satışa talip”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi için başlatılan tanzim satışlar birçok büyükşehir belediyesinin yanında zincir marketlere de verilmeye başlanıyor.

26 Mart 2019 Salı 18:34
Palandöken: “2 milyon işyeriyle esnafımız da tanzim satışa talip”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi için başlatılan tanzim satışlar birçok büyükşehir belediyesinin yanında zincir marketlere de verilmeye başlanıyor. 2 milyon iş yeriyle ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkârımıza da tanzim satış hakkı tanınmalı” dedi. Tarım ve Orman Bakanı’nın “Tanzim Satış Noktaları” için 5 zincir marketin devreye gireceği yönündeki açıklaması sonrasında yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tanzim satışların ürün tedarikinin esnaf ve sanatkara da yapılması gerektiğini vurguladı. Palandöken, “Geçtiğimiz ay tüketicinin sebze ve meyveye daha ucuza ulaşabilmesi için devlet tarafından başlatılan tanzim satışların zincir marketler tarafından da yapılması kararlaştırıldı. 16 bin şubeye 9 çeşit ürün tedariki yapılan tanzim satışlar, zincir marketlerin daha da büyümesine, esnaf ve sanatkârın daha da haksız rekabete kurban gitmesine neden olacak. Tanzim satışların devlet dışında bir başka yerden satılmasına imkân varsa eğer bunun ilk tercihi esnaf ve sanatkâr olmalıdır. 2 milyon iş yeri ile ekonominin temeli olan esnaf ve sanatkârımız ile tanzim satışlara talibiz. Tanzim satışların vatandaşın daha ucuza gıda, meyve, sebzeye ulaşma amacı bakkalımız, manavımız ve perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın da tanzim satış yapmasıyla gerçekleşir. Anadolu’nun her köşesinde yer alan, başta istihdam olmak üzere birçok alanda katma değer yaratan 2 milyona yakın esnafımız bu karara mutlaka dahil edilmelidir. Amaç halka ucuz sebze ve meyve yetirmek ise bunu en iyi ulaştıracak olan kesim küçük esnaftır” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:34
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyeliler harekete geçti! O pankarta suç duyurusu
    1. Suriyeliler harekete geçti! O pankarta..
    2. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick..
    3. Lise öğrencileri "voleybol hakemlik..
    4. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:..
    5. Bozüyük Belediyesi’nden örnek proje..
    6. Meteorolojiden yağış uyarısı
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Besni'de..
    8. Gaziantep'te terör operasyonu
    9. AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy:..
    10. Şampiyon sahaya alkışlarla çıktı
    11. İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
    12. Terör örgütü PKK'ya operasyon
    13. Yeni Talisca, Galatasaray'a geliyor
    14. Metin Topuz’un casusluk davasına yarın..
    15. "Başkalarının kınaması bizi yıldıramaz"
    16. Yol kontrol noktasında polisi..
    17. Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili..
    18. Başkan Fındıkoğlu, Bakan Pekcan’dan..
    19. "CHP marjinalleşmiş bir partidir"
    20. Bakan Selçuk öğrencilere satranç..
    21. Bayburt'ta 61 düzensiz göçmen yakalandı
    22. İmamoğlu’ndan Golan Tepeleri’yle..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    24. Netanyahu: "Golan'dan asla..
    25. "Bu seçim ülkeyi bölmek isteyenlere..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'da..
    27. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “CHP’nin..
    28. Bir çınar daha yıkıldı
    29. Bisikletiyle 3 metre yüksekten düşen..
    30. "İstanbul'u beton ormanına..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı