Palandöken: “2 milyon işyeriyle esnafımız da tanzim satışa talip”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi için başlatılan tanzim satışlar birçok büyükşehir belediyesinin yanında zincir marketlere de verilmeye başlanıyor. 2 milyon iş yeriyle ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkârımıza da tanzim satış hakkı tanınmalı” dedi. Tarım ve Orman Bakanı’nın “Tanzim Satış Noktaları” için 5 zincir marketin devreye gireceği yönündeki açıklaması sonrasında yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tanzim satışların ürün tedarikinin esnaf ve sanatkara da yapılması gerektiğini vurguladı. Palandöken, “Geçtiğimiz ay tüketicinin sebze ve meyveye daha ucuza ulaşabilmesi için devlet tarafından başlatılan tanzim satışların zincir marketler tarafından da yapılması kararlaştırıldı. 16 bin şubeye 9 çeşit ürün tedariki yapılan tanzim satışlar, zincir marketlerin daha da büyümesine, esnaf ve sanatkârın daha da haksız rekabete kurban gitmesine neden olacak. Tanzim satışların devlet dışında bir başka yerden satılmasına imkân varsa eğer bunun ilk tercihi esnaf ve sanatkâr olmalıdır. 2 milyon iş yeri ile ekonominin temeli olan esnaf ve sanatkârımız ile tanzim satışlara talibiz. Tanzim satışların vatandaşın daha ucuza gıda, meyve, sebzeye ulaşma amacı bakkalımız, manavımız ve perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın da tanzim satış yapmasıyla gerçekleşir. Anadolu’nun her köşesinde yer alan, başta istihdam olmak üzere birçok alanda katma değer yaratan 2 milyona yakın esnafımız bu karara mutlaka dahil edilmelidir. Amaç halka ucuz sebze ve meyve yetirmek ise bunu en iyi ulaştıracak olan kesim küçük esnaftır” diye konuştu.