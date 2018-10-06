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Palamutun tanesi 5 TL'ye geriledi

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesinden sonra, daha önce tezgahlarda 10- 15 liraya satılan palamutun tanesi, 5 liraya kadar geriledi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:10
Palamutun tanesi 5 TL'ye geriledi

Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi, balıkçılar Karadeniz sularına ağlarını bıraktı. Sinop'ta 'kestane karası’ fırtınasının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar, kasaları dolu olarak limana dönerken, balık miktarındaki bolluk nedeniyle fiyatlar da düştü. 10- 15 liradan tezgaha çıkan palamudun tanesi, bolluk nedeniyle 5 liraya kadar geriledi. Balıkçı tezgahlarında yaşanan palamut bolluğu vatandaşların da yüzünü güldürüyor. Balıkçılar, sezona bereketli başladıklarını belirtirken bolluğun devam etmesi halinde fiyatların daha da düşmesini bekliyor.

Tanesi 5 TL

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, Karadeniz’de palamut bereketi yaşandığını belirterek, "600-650 gram palamutlarımızın tanesi 5 lira. Biraz daha iri palamutlarımız var. 800-850 gram, hatta 1 kilograma yakın onların fiyatları ise 7,5 lira. Palamutlarımız bol, denizimiz bereketli. Vatandaşımız bu enflasyonda bol bol balık yiyor. Yesinler, helal olsun. Satışlarımız çok güzel. Vatandaşın bayağı yoğun bir ilgisi var. Hava şartları sebebiyle 1 hafta önce bu balıklarımızı 12,5 liradan halkımıza sunduk. Bir hafta süresince havalar estiği için fiyatlar yükselmişti. Ama havalarımız biraz daha düzeldi. Gemilerimiz, kayıklarımız, gırgırlarımız çıktı. Bol balık avlıyorlar. O yüzden balığımız bol" dedi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 12:10
  1. Sinop
  2. Palamut
  3. Palamut balığı
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  5. Balık avı

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