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Palamut yok, umut hamside

Karadeniz’in balık pazarı olan Samsun’da yeni av sezonunda 2 yılın ardından bu kez palamut çıkmadı.

03 Eylül 2019 Salı 14:27
Palamut yok, umut hamside

Karadeniz’in balık pazarı olan Samsun’da yeni av sezonunda 2 yılın ardından bu kez palamut çıkmadı. Balıkçılar bu sene palamut yerine hamsinin bol olacağını söyledi.


1 Eylül itibariyle açılan balık av sezonu sonrasında balıkçı tezgahları yeni balık çeşitleriyle doldu taştı. Mezgit, istavrit, barbun, kalkan ve çinekop gibi balıklar uzun bir aradan sonra tezgahlarda yerini aldı. Geçen yıllarda tezgahları süsleyen çingene palamudu ise bu sene ağlara takılmadı Balıkçılar, palamudun 2 yılın ardından bu sene olmadığını ifade ederek, havaların soğumasıyla birlikte hamsinin patlama yapmasını beklediklerini ifade etti.



“Vatandaşların 2 senelik hamsi özlemi bu yıl dinecek”


Bu yıl hamsinin palamudu yediğini ifade eden balık satıcısı Onur Can Köse, “Geçen yıl bu dönemde çingene palamudu satıyorduk. Bu sene palamut görülmedi. Belki çıkar belki de hiç çıkmayabilir. Denizciler bu sene hamsinin bol olduğunu söylüyorlar. Bu sene bol bol hamsi satacağız. Vatandaşlar 2 senedir hamsiye özlem duyuyordu. Bu sene inşallah o özlemi gidereceğiz” dedi.



"2 senedir palamut sattık, bu sene hamsi satacağız"


2 yıldır hamsi satamadıklarını belirten balık satıcısı Kurtça Aydın, “Yeni sezon çok iyi başladı. 3 aydan beri av sezonun başlamasını bekliyorduk. Denizden çok güzel balıklar çıkıyor. İstavrit, mezgit, barbun çok fazla geliyor. Bir tek palamudumuz yok. Bu sene çeşit oldukça fazla. Bu sene en fazla hamsi, istavrit ve çinekop çıkacak diye düşünüyoruz. Şu anda istavritin kilosu 7, mezgitin kilosu 10, barbunun kilosu da 10 liradan satılıyor. Palamut çıksaydı şu anda tezgahlar palamut ile dolardı. 1 Eylül’de çingene palamutları gelirdi, onlar da yok. 2 sendir palamut sattık, bu sene hamsi satacağız” diye konuştu.


Vatandaşlar ve diğer balıkçılar da bu sene palamudun olmadığını ama sezonun ilk balıklarının fiyatının uygun olduğunu söyledi.


Sezonun ilk kalkan balıklarının kilosu da 100 liradan müşteriye sunuluyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:27
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