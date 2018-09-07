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Pakize Karakoç Hakk’a yürüdü

Uzun yıllar boyunca gazetemizin yazarlığını yapan, fikir ve sanat dünyamıza eşsiz eserler kazandıran Abdurrahim Karakoç’un eşi Pakize Karakoç Hakk’a irtihal etti.

07 Eylül 2018 Cuma 13:02
Pakize Karakoç Hakk’a yürüdü

HABER MERKEZİ

Ankara’daki evinde beyin kanaması geçiren Pakize Karakoç’un önce Ankara Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı, akabinde ise GATA’ya sevk edildiği, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakize Karakoç’un naaşının bugün Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde Cuma Namazı’na müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra Bağlum’da Abdülhakim Arvasi Hazretleri’nin türbesinde meftun bulunan eşinin yanına defnedileceği öğrenildi.

Pakize Karakoç, 2012 yılında hayatını kaybeden gazetemiz yazarı Abdürrahim Karakoç’un yanına defnedilecek.

 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 13:02
  1. Ankara
  2. Abdürrahim Karakoç
  3. Pakize Karakoç
  4. vefat

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