Pakize Karakoç Hakk’a yürüdü

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Ankara’daki evinde beyin kanaması geçiren Pakize Karakoç’un önce Ankara Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı, akabinde ise GATA’ya sevk edildiği, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakize Karakoç’un naaşının bugün Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde Cuma Namazı’na müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra Bağlum’da Abdülhakim Arvasi Hazretleri’nin türbesinde meftun bulunan eşinin yanına defnedileceği öğrenildi.

Pakize Karakoç, 2012 yılında hayatını kaybeden gazetemiz yazarı Abdürrahim Karakoç’un yanına defnedilecek.