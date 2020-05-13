Pakistanlılardan Diriliş Ertuğrul oyuncusuna tepki! 'Namaz kılıp senin için tövbe ettim'

Pakistan devlet televizyonu PTV, ramazan ayı boyunca günde üç kere Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanıyor.

Pakistan Başbakanı Diriliş Ertuğrul ile ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda, "Diriliş Ertuğrul İslam kültürünü ve tarihini gösteren çok enteresan bir dizi. Normalde buraya Hollywood ve Bollywood yapımları gelirken şimdi üçüncü bir aktör katıldı. (Diriliş Ertuğrul'da) Romantizm var, tarih var, en önemlisi İslami değerler var. Gençlerimize İslam tarihi ve değerlerini öğretmekte faydalı olacaktır" yorumunu yaptı.

Diriliş Ertuğrul dizisi çok kısa sürede Pakistanlıların da ilgisi ve beğeniğisini kazanmayı başardı.

Dizide Ertuğrul Bey'i oynayan Engin Altan Düzyatan, sosyal medyada Pakistanlı takipçilerinden büyük destek görüyor.

Dizide Halime Sultan'ı oynayan Esra Bilgiç ise sosyal medyadaki fotoğrafları nedeniyle Pakistanlıların tepkisini çekti.

İşte Pakistanlıların Bilgiç'e yönelik tepkileri:

-Bu poz beni hayal kırıklığına uğrattı. Dün akşam gördüğüm Halime Sultan nerede? İki rekat namaz kıldım ve hem kendim hem de senin için tövbe ettim. Allah'a adı Halime Sultan olan bu kadını kurtarması için dua ettim, oyuncu olduğunu o yüzden böyle davrandığını söyledim. Seni en iyi Müslümanlardan biri yapması için dua ettim. Bu dünya geçici, ahiret kalıcı. Allah sana bu verdiğin pozun hesabını sorduğu zaman ne söyleyeceksin? Gerçek hayatta hiçbir anlam ifade etmiyorsun, Halime Sultan olmadığın sürece. Lütfen onun gibi giyin, onun gibi davran.

-İstediğini giymek konusunda özgürsün, fakat bizler seyirciyiz ve seni o yönde seviyoruz. Umarım Allah senin ruhunu değiştirir, ve Diriliş Ertuğrul'da oynadığın Halime Sultan'a dönüşürsün.

-Sana hayranız çünkü ideal bir Müslüman kadını çok güzel oynuyorsun. Umarım daha fazla böyle fotoğraflar görmeyiz.

-Dünya seni İslam'ın kadın kahramanı olarak izliyor. Senden utanıyorum.



-Halime Sultan lütfen böyle kötü kıyafetler giyme. Senin bu kadar utanmaz olacağını hiç düşünmezdim.

