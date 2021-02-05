Pakistanlı yıldız isim Gönül Dağı dizisine mi katılıyor?
Diriliş Ertuğrul'daki performansı ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Gülsim Ali, şu sıralarda Gönü Dağı dizisinde rol alıyor. Pakistanlı oyuncu Ayeze Khan, Gülsim Ali bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf sonrası Khan'ın Gönül Dağı'na katılacağı öne sürüldü.
Bir reklam çekimi için Türkiye'yi ziyaret eden Pakistanlı aktris Ayeza Khan, Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan Hatun karakterini oynayan Gülsim Ali'ye övgüler yağdırdı.
Aksam.com.tr'nin Pakistan merkezli yayın yapan Geo TV'den aktardığı habere göre, Gülsim Ali ile Ayeza Khan'ın aynı projede yer alacakları belirtildi.
Ayeza Khan'ın Türkçe öğrenmeye başladığı bilgisinin verildiği haberde, Ayeza'nın Gülsim Ali ile çekilmiş birçok fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığı aktarıldı.
Gülsim Ali'nin Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafın altına yorum yapan Ayeza'nın "Güzel" yazarak kalp gözlü emoji koyduğu görüldü.
Söz konusu gelişme sonrası Ayeza Khan'ın Gönül Dağı dizisinde rol alabileceği iddia edildi.